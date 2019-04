Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Kindergarten eingebrochen

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Zwischen Donnerstag, 4. April, 17 Uhr und Freitag, 5. April, 5.50 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße An der Anlage ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde offensichtlich nichts entwendet.

