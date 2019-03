Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Gräbern

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Auf dem Friedhof an der Geilenkirchener Straße wurden zwischen Samstag (2. März) und Sonntag (3. März) insgesamt sechs Grabstätten beschädigt. Die unbekannten Täter zerstörten jeweils das Grablicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

