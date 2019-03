Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festzelt aufgebrochen

Gangelt-Birgden (ots)

Ein Festzelt, dieses stand an der Straße Großer Pley, wurde in der Nacht zu Montag (4. März) durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter stahlen aus dem Zelt eine Popkornmaschine sowie zwei Fernsehgeräte. Zudem öffneten die Einbrecher gewaltsam das Schloss eines Kühlwagens und beschädigten die Beleuchtungseinrichtung im Inneren. Die Ermittlungen dazu, was sie aus dem Kühlwagen stahlen, dauern noch an.

