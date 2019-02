Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse entwendet und Pkw durchsucht

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Die Bewohner eines Reihenhauses an der Jägerstraße stellten am Mittwoch, 20. Februar, gegen 6 Uhr fest, dass eine Geldbörse aus einer Handtasche im Flur ihrer Wohnung entwendet worden war. Unbekannte Täter waren offenbar unbemerkt in das Haus eingedrungen. Mit Hilfe des ebenfalls im Flur befindlichen Autoschlüssels wurde scheinbar auch ihr Pkw durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen fehlten keine weiteren Gegenstände.

