Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl endet in körperlicher Auseinandersetzung

Erkelenz (ots)

Eine unbekannte Frau versuchte am Mittwoch (20. Februar) ein Paar Schuhe aus einem Geschäft an der Antwerpener Straße zu entwenden. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Diebstahl und forderte die Täterin auf, stehen zu bleiben. Doch diese flüchtete und eine 16-jährige Praktikantin des Geschäfts eilte der Diebin hinterher. Es kam zu einem Gerangel, in deren Verlauf die Unbekannte der 16-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete die Diebin ohne Beute in Richtung der Straße Neumühle. Die Praktikantin wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Täterin war zirka 160 Zentimeter groß, dunkelhäutig und hatte Aknenarben im Gesicht. Sie trug eine schwarze Mütze mit Bommel, eine schwarze Jacke, einen rosafarbenen Adidas Rucksack und sprach mit ausländischem Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell