POL-HS: Junger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Donnerstag (14. Februar) befuhr gegen 15.55 Uhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad das Kirchengelände an der Lambertusstraße. Zu dieser Zeit war auch eine 32-jährige Frau aus Heinsberg mit einem Pkw auf der Friedgasse in Richtung Lambertusstraße unterwegs. Als der Junge mit dem Rad von der Treppenanlage der Kirche auf die Straße Friedgasse herunterfuhr, konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen den querenden Pkw. Dabei verletzte sich der 10-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

