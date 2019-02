Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung und Bedrohung nach Verkehrsdelikt

Wassenberg (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Wassenberg erschien am Mittwoch (6. Februar) bei der Polizei und meldete einen Vorfall, der sich am selben Tag, gegen 17.15 Uhr, zugetragen habe. Er gab an, mit seinem Pkw Mazda auf der Straße Elsumer Weg in Richtung Birgelen gefahren zu sein. Aus einer Seitenstraße sei dann ein unbekannter Mann mit einem dunklen Pkw SUV der Marke Kia rückwärts auf den Elsumer Weg gefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Wassenberger gebremst und sei ausgewichen. Er habe gehupt, um den Fahrer auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Unbekannte sei nach diesem Vorfall mit seinem Pkw SUV hinter dem Fahrzeug des 42-Jährigen hergefahren und habe dabei kaum Abstand gehalten. Er habe die Lichthupe mehrfach betätigt und versucht, zu überholen. Dies sei aufgrund der Verkehrslage jedoch nicht möglich gewesen. Der Wassenberger gab an, dass ihm der Unbekannte bis zu seiner Wohnanschrift auf der Sandstraße folgte. Dort stiegen beide Fahrer aus ihren Pkw. Der SUV Fahrer habe ihn dann beleidigt und bedroht. Zudem habe er den 42-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe ihn mit der Hand am Hals gepackt und ihn gegen das Heck seines Fahrzeugs gedrückt. Kurz darauf sei er mit seinem Pkw davon gefahren. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und 40 bis 50 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, kurze schwarz-graue Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke sowie einer grauen Hose. Sein Pkw Kia, dunkler SUV, war mit HS-Kennzeichen ausgestattet. Der Wassenberger erstattete Anzeige bei der Polizei und schilderte den Vorfall. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei den bislang unbekannten SUV Fahrer. Dieser sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell