POL-HS: Einbruch in Garage

Gangelt-Stahe (ots) - Einbrecher beschädigten das Schloss der Garage eines Hauses an der Dr.-von-den-Driesch-Straße so, dass sie ins Innere gelangen konnten. Ob sie aus dem Gebäude etwas mitnahmen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 30. November (Freitag).

