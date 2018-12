POL-HS: In Fahrschule eingebrochen

Geilenkirchen (ots) - Eine Fahrschule an der Straße Theodor-Heuss-Ring war zwischen Samstag, 1. Dezember, 12 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, 6.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Anschließend suchten sie in allen Räumen nach Diebesgut und stahlen einen Tresor samt Inhalt.

