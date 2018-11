POL-HS: Diebstahl aus Gartenlaube

Heinsberg-Karken (ots) - Indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen, drangen Einbrecher in eine Gartenlaube an der Straße Am Winkel ein. Sie stahlen daraus mehrere elektrische Gartengeräte. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17. November (Samstag), 17 Uhr und dem 18. November (Sonntag), 21 Uhr.

