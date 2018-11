POL-HS: Geländer und Treppe beschädigt/ Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots) - Das Stahlgeländer und die Betontreppe am Jugendzentrum an der Bahnhofstraße wurden zwischen Sonntag (28. Oktober) und Montag (29. Oktober) durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Das Geländer wurde aus der Verankerung gerissen und verbogen. Zudem wurde die Betontreppe beschädigt. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell