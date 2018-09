POL-HS: Schaufensterscheibe an Juweliergeschäft eingeworfen

Erkelenz (ots) - Am Montag, 10. September, beobachteten Zeugen gegen 3.45 Uhr einen unbekannten Mann, der mehrfach an einem Juweliergeschäft auf der Aachener Straße vorbeiging. Kurze Zeit später erschien derselbe Mann dann mit einem Fahrrad. Er hob einen Gullideckel aus der Fahrbahn der Aachener Straße und warf mit diesem die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes ein. Als daraufhin die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchtete der Mann mit seinem Rad über die Straße Markt in Richtung Brückstraße. Er war 25 bis 30 Jahre alt, schlank, groß und mit einen schwarzen Pullover samt Kapuze bekleidet. Auf dem Rücken trug er einen roten Rucksack und fuhr auf einem Herrenfahrrad. Weitere Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell