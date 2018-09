POL-HS: Getränkekästen entwendet

Erkelenz-Neu-Immerath (ots) - Drei Kästen mit Getränken waren zwischen 12 Uhr am 8. September (Samstag) und 17.15 Uhr am 9. September (Sonntag) die Beute unbekannter Täter. Diese brachen eine Baubude an der Straße Am Lievendahl-neu auf und entwendeten daraus die Getränke.

