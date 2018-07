POL-HS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Buscherbahn wurde am 5. Juli (Donnerstag), gegen 19.15 Uhr, ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der aus Hückelhoven stammende Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße 227 (Buschbahn) aus Richtung Ratheim kommend in Richtung Kleingladbach. Kurz vor einer dortigen Kurve überholte er den in gleicher Richtung vor ihm fahrenden Pkw Ford eines 52-jährigen Mannes aus Erkelenz. Während des Überholvorgangs verlor der Hückelhovener die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Anschließend stürzte er zu Boden. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell