Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung "Teichanlage im Friedrich-Ebert-Park: Mutmaßlich leblose Frau im Wasser gefunden"

Hamm-Mitte (ots)

Die bislang unbekannte Frau, deren mutmaßlich lebloser Körper am Mittwoch, 8. November, auf dem Wasser einer Teichanlage im Friedrich-Ebert-Park gefunden wurde, ist noch am selben Tag in einem Hammer Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen hinsichtlich der näheren Umstände sowie der Identität der vermeintlich älteren Frau dauern an. (ds)

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 08.11.2023:

https://urldefense.com/v3/__http://presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5616647__;!!CDEAlwT0NrXt4OelCOfxs2xJ_dQ7U9AwkbIcE2Y3!udQIYd0af_iBKWkroabDvHuIDcoRa8D3APAk6vWVK0Q3upQBTEG_YfnVuStlGe0_PGaYAVuadmUI6roR8EzQwuZMPyLPAmEtVNW-gISY$ [presseportal[.]de]

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell