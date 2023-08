Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Volkswagen Amarok gestohlen - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Ein schwarzer Volkswagen Amarok wurde zwischen Montag, 21. August, 20 Uhr, und Dienstag, 22. August, 8 Uhr, von dem Gelände eines Autohauses in der Schmiedestraße entwendet.

Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An dem VW waren keine Kennzeichen angebracht. Angaben zum möglichen Tankinhalt konnten nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Diebstahl, verdächtigen Personen oder einem schwarzen VW Amarok an umliegenden Tankstellen im besagten Tatzeitraum, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell