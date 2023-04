Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin kollidiert mit Auto: Zwei Verletzte

Hamm-Mitte (ots)

Eine 23-Jährige wurde bei einer Kollision mit einem Auto an der Wilhelmstraße Ecke Willy-Brandt-Platz am Mittwochmorgen, 19. April, leicht verletzt.

Die Hammerin wollte um 8.07 Uhr die Straße vom Schwarzen Weg kommend in Richtung Willy-Brandt-Platz überqueren. Eine 54-Jährige, die in ihrem VW auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs war, stieß daraufhin mit der Fußgängerin zusammen.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autofahrerin aus Hamm wurde ambulant behandelt, die Fußgängerin verbleibt stationär.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Wilhelmstraße in Höhe des Willy-Brandt-Platzes in beide Fahrtrichtung gesperrt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell