POL-HAM: Festnahme nach Einbruch in Werkstatt

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter stahl am Mittwoch, 18. Mai, ein Fahrrad von einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Sedanstraße. Ein 71-Jähriger bemerkte den Dieb gegen 14 Uhr, als dieser sich an dem Crossbike zu schaffen machte. Als der Dieb mit dem Fahrrad in Richtung Feidikstraße davonfuhr, alarmierte der 71-Jährige die Polizei. Nach Angaben des Zeugen ist der Unbekannte männlich, etwa 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur und dunkle, kurze Haare. Zur ...

