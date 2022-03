Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-Jähriger verursacht Alleinunfall aus Angst vor Spinne

Hamm-Rhynern (ots)

Am Mittwoch, 16. März, gegen 17.50 Uhr verursachte ein 40-jähriger Ford-Focus-Fahrer auf der Werler Straße einen Verkehrsunfall aus Angst vor einer Spinne. Der 40-Jährige befuhr die Werler Straße in südlicher Richtung und kam kurz hinter der Einmündung Kumper Landstraße von der Fahrbahn nach rechts ab, als er die Spinne in seinem Auto erblickte. Dabei prallte er gegen eine Mauer und einen Zaun. Der 40-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 8000 Euro. (kt)

