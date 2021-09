Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-jähriger Radfahrer bei Schulwegunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Mittwoch, 22. September, gegen 7.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Radfahrer und einer 34-jährigen Dacia-Fahrerin. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Auf dem Weg zur Schule fuhr ein 18-jähriger Hammer mit dem Fahrrad auf dem Radweg neben der Ahornallee in Richtung Osten. Als er im Kreuzungsbereich Ahornallee / Caldenhofer Weg von dem Radweg auf die Fahrbahn des baulich getrennten Rechtsabbieger-Streifens fuhr, kollidierte er mit einer 34-jähriger Dacia-Fahrerin aus Hamm, die in Fahrtrichtung Osten auf der Ahornallee nach Süden auf den Caldenhofer Weg abbog. Der Schüler - mit Helm unterwegs - stürzte und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde der 18-Jährige in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mg)

