Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 55-Jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Freitag, 23. Juli, gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße Ecke Banningstraße leicht verletzt. Die Frau aus Hamm fuhr mit ihrem Pedelec die Otto-Brenner-Straße in Richtung Osten entlang. Beim Überqueren der Banningstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 31-Jährigen Hammers. Der Autofahrer befuhr zuvor ebenfalls die Otto-Brenner-Straße, allerdings in westliche Richtung, und wollte dann nach links in die Banningstraße abbiegen. Die 55-Jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand kein Sachschaden.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell