Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Hamm-Rhynern (ots)

An der Einmündung Reginenstraße / An der Lohschule kam es am Freitag, 18. Juni, zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten.

Gegen 8.55 Uhr wollte der 39-jährige Fahrer eines BMW aus Welver an der Einmündung die Reginenstraße weiter nach links in Richtung Ortskern befahren. Eine 24-Jährige Hammerin war mit ihrem VW auf der Reginenstraße in östliche Richtung unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung An der Lohschule folgen.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Während der BMW-Fahrer, seine 39-jährige Beifahrerin und ein zweijähriges Kind unverletzt blieben, wurde die 24-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell