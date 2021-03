Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchte Brandstiftung an Schwesternwohnheim

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, gegen 18 Uhr, an einem Treppenabgang des ehemaligen und unbewohnten Schwesternwohnheims des St.-Josef-Krankenhauses eine brennbare Flüssigkeit entzündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. An dem Gebäude entstand kein Schaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei verdächtigen weiblichen Jugendlichen. Die Mädchen sind etwa 15 bis 16 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Beide sind von schlanker Statur. Sie haben lange und offen getragene braune Haare. Eine Verdächtige trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke. Die Zweite eine Jeans und eine weiße Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

