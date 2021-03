Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuber in Untersuchungshaft - in weiteren Fällen dringend tatverdächtig

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Raub am 4. Februar auf zwei Kinder auf der Fährstraße(Pressemeldung vom 4. Februar - 18.31 Uhr), wurde ein Tatverdächtiger noch am selben Tag festgenommen.

Der 36-jähriger Mann aus Hamm gilt nach Ermittlungen der Polizei bei drei weiteren Taten zwischen dem 26. und 31. Januar als dringend tatverdächtig.

Am 26. Januar wurde ein 53-Jähriger Mann gegen 22 Uhr, unter Vorhalt eines Messer, auf der Museumsstraße ausgeraubt. Der Täter entwendete eine Geldbörse und flüchtete.

Fünf Tage später, am 31. Januar, kam zu zwei weiteren Taten. Gegen 7 Uhr morgens wurde das Mobiltelefon eines 31-Jährigen - der Täter bedrohte ihn mit einem Messer - auf der Viktoriastraße geraubt. Weiter steht der 36-Jährige im Verdacht, am selben Tag, gegen 14.15 Uhr, in der Bahnunterführung Wilhelmstraße einem Passanten Bargeld aus der Hand gerissen zu haben.

Der 36-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.(mg)

