Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Kupferdiebe

Hamm-Mitte (ots)

Zeugen haben am Montag, 3. August, gegen 10.45 Uhr drei Männer dabei beobachtet, wie sie am Südring Kupferstäbe entwendeten. Die Kupferelemente gehörten zu einem Pavillon. Die Männer sind zwischen 20 und 25 Jahren alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, dünn und trugen dunkle Kleidung. Zudem hatten sie Fahrräder dabei. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

