Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Alleinunfall auf der Richard-Wagner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitagabend, 16. Mai, ereignete sich auf der Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Audifahrer leicht und dessen 42-jähriger Beifahrer schwer verletzt wurde. Gegen 20.07 Uhr befuhr der Hammenser die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Grünstraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Kombi, schleuderte nach links über eine Fußgängerinsel und kollidierte schließlich mit einer Fußgängerampel. Diese wurde unter dem Unfallwagen begraben. Beide Verletzten wurden in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo der Beifahrer zur stationären Behandlung verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 15000 Euro. Der A6 musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Linksabbiegerspur der Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Grünstraße gesperrt werden.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell