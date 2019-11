Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Regerstraße

Hamm - Westtünnen (ots)

Am 29. November 2019, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Regerstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terassentür Zugang zum Haus und durchsuchten hier mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

