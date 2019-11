Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Transporter nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Fritz-Graeve-Straße entstand am Dienstagmorgen (26. November), gegen 9.50 Uhr, Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transportfahrzeuges (vermutlich Daimler-Benz Sprinter) touchierte einen dort abgestellten, schwarzen VW Amarok. Der Transporter mit vermutlich Dortmunder Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrer des Transporters handelt es sich vermutlich um einen Mann mit dunkler Hautfarbe im Alter von etwa 25 Jahren. Es soll von schlanker Statur gewesen sein und einen weißen Overall getragen haben. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 0 entgegen.(es)

