Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielhalle

Hamm-Pelkum (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (21. November), im Zeitraum zwischen 3.50 Uhr und 3.58 Uhr, geriet eine Spielhalle auf der "Großen Werlstraße" / Kamener Straße ins Visier von Einbrechern. Die Unbekannten gelangten in die alarmgesicherten Innenräume, indem sie eine Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel einschlugen. Hier begaben sich die Langfinger zielgerichtet in den Kassenbereich und konnten dort eine noch unbestimmte Menge Münzgeld erbeuten. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell