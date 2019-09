Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am frühen Freitagmorgen, 20. September, in ein Grill-Restaurant an der Oswaldstraße einzubrechen. Gegen 2.45 Uhr konnte eine Anwohnerin die beiden Tatverdächtigen dabei beobachten, wie sie eine Fensterscheibe des Restaurants mit einem Holzstuhl einschlugen. Als die Zeugin die Männer ansprach, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Höhenhöveler Straße. Beide sind 16 bis 20 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine schwarze Basecap. Den Holzstuhl, der einen roten Sitzflächenbezug hatte, nahmen sie wieder mit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

