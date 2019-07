Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Stadt

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm hat am Mittwoch, 3. Juli, gemeinsam mit der Stadt Hamm Kontrollen in Spielhallen und Cafés durchgeführt. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 22 Uhr überprüften die Einsatzkräfte fast 50 Personen an sechs Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Insgesamt wurden zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Illegalen Glückspiels und Anzeigen wegen Verstöße gegen die Spielverordnung und dem Nichtraucherschutzgesetz gefertigt. Sechs Spielautomaten wurden sichergestellt. Ein Wettautomat wurde durch die Stadt versiegelt. (jb)

