Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher beobachtet

Hamm (ots)

Auch am Sonntag, 9. Juni wurden wieder zahlreiche Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen. Gegen 17.15 Uhr konnte ein Zeuge zwei Täter an der Jürgen-Graef-Allee beobachten. Sie hatten zuvor die Seitenscheibe aufhebelt und ein Smartphone gestohlen. Die Männer sind zirka 40 Jahre alt und flüchteten mit Fahrrädern. Einer der Tatverdächtigen ist zirka 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelbraune Haare. Er trug einen blauen Jogginganzug und fuhr ein buntes Mountainbike. Der zweite Unbekannte trug eine Jeanshose. Weitere Tatorte waren Chemnitzer Straße, Kentroper Weg, Steinstraße, Wilhelmstraße, Santa-Monica-Platz, Nordring, Jahnstraße, Jupp-Eickhoff-Weg und Vogtskamp. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb) Damit Sie nicht Opfer einer solchen Tat werden, rät die Polizei Hamm: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor.

