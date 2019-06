Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung- die Polizei sucht Zeugen

Hamm- Pelkum (ots)

Unbekannte beschädigten am Dienstagmorgen, 11. Juni ein Fahrzeug an der Straße Am Kirchgraben. Gegen 0.15 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf vier Jugendlichen aufmerksam, die einen TT Roadster beschädigten und anschließend flüchteten. Sie sind zirka 20 Jahre alt und trugen T-Shirt und kurzen Hosen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

