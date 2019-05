Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Schule

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen am Sonntag, 26. Mai, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18.15 Uhr, in das Gymnasium Hammonense an der Adenauerallee ein. Die Einbrecher öffneten zwei Fenster und gelangten ins Objekt. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

