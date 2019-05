Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche bei Einbruchsversuch erwischt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem versuchten Einbruch am frühen Montagmorgen, 27. Mai, in das Verkaufszelt eines Discounters am Karl-Mecklenbrauck-Weg hat die Polizei drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aus Hamm, Oer-Erkenschwick und Heiligenhaus erwischt. Gegen 2.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge die beiden Jungen und das Mädchen. Sie wollten sich gerade über die Lüftungsanlage Zutritt zum Verkaufsraum verschaffen. Die alarmierten Polizisten nahmen die Einbrecher mit zur Wache und übergaben sie später an die Betreuerin einer Jugendwohngruppe. (cg)

