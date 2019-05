Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- Skoda Kodiak mit DN-Kennzeichen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 23. Mai, gegen 22.30 Uhr, auf dem Hellweg sucht die Polizei einen Skoda Kodiak mit DN- Kennzeichen und einer auffälligen Aufschrift an der Fahrzeugseite. An der Einmündung Hellweg/ Im Ried hielt der Unfallverursacher an und fuhr rückwärts. Dabei beschädigte er einen schwarzen VW Golf, der hinter ihm stand. Anschließend flüchtete er in die Straße Im Ried. In der Sackgasse wendete er und fuhr in Richtung Richard-Wagner-Straße davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Das flüchtige Fahrzeug hatte auf der Fahrzeugseite eine große "Skoda" Aufschrift. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

