Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Am Ostersonntag, 21. April, gegen 15.50 Uhr, wurde in einer Wohnung an der Bradfordstraße ein 64-jähriger Mann tot aufgefunden. Er verstarb infolge einer Stichverletzung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Beamten nahmen die 63-jährige Ehefrau des Verstorbenen fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Hier musste sie eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen übernahm eine Dortmunder Mordkommission. Auskünfte zum Fall erteilt der sachbearbeitende Oberstaatsanwalt, Herr Dombert, unter der Telefonnummer 0172 3752758. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell