Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 19. April ereignete sich um 17.35 Uhr im Einmündungsbereich Heessener Straße / Sandstraße ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Eine 18-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem schwarzen VW Up die Sandstraße in Richtung Süden. An der Einmündung zur Heessener Straße wollte die 18-Jährige nach rechts abbiegen, um auf der Heessener Straße in Richtung Westen weiterzufahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Radfahrer aus Hamm. Dieser war auf dem nördlichen Geh-/Radweg der Heessener Straße in Richtung Osten unterwegs und wollte seinerseits nach links in die Sandstraße abbiegen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, dass er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (gc)

