Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Hamm - Westen (ots)

Am Karfreitag, 19. April 2019, um 15.30 Uhr verursacht ein 49-jähriger Radfahrer auf der Langestraße einen Verkehrsunfall. Der Radfahrer befährt die Langestraße in westliche Richtung, kommt in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Pkw Audi einer 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Hamm. Nach dem Zusammenstoß kollidiert der Radfahrer noch mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 49-Jährige aus Hamm unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro beziffert. (ab)

