Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rauchentwicklung in leer stehendem Fachwerkhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung wurden Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen (14. April), gegen 9.40 Uhr, zur Straße "In der Brei" gerufen. Nachbarn hatten starke Rauchschwaden im Obergeschoss eines nicht bewohnten Einfamilienhauses festgestellt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen und setzte anschließend eine vorübergehende Brandwache ein. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine definitive Brandursache des in Renovierung befindlichen Fachwerkhaues konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.(es)

