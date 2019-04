Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Samstag, gegen 18.50 Uhr, wurden eine 23-jährige Pkw-Fahrerin und ihr 30-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Alleestraße leicht verletzt. Die junge Frau befuhr die Alleestraße mit einem Chevrolet in westliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung Schwarzer Weg fuhr ein 19-Jähriger mit einem Audi auf den Pkw der 23-Jährigen auf. Die Insassen des Chevrolet mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten es noch ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell