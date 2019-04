Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 19-Jähriger bei Streit leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 11. April, wurde ein 19-Jähriger bei einem Streit am Nordring leicht verletzt. Gegen 15.10 Uhr gerieten der 19-Jährige und drei Zeugen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren in Streit mit einem Unbekannten. Während der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte den 19-Jährigen mit einem hölzernen Gegenstand. Anschließend lief er in Richtung Innenstadt davon. Der Schläger trug eine silberfarbene Jacke und eine schwarze Hose. Seine Haare waren zu einem Seitenscheitel frisiert. Er sprach Türkisch mit Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

