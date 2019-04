Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtigen Alkoholdieb festgenommen

Hamm-Herringen (ots)

Einen mit Haftbefehl gesuchten Ladendieb nahm die Polizei am Donnerstag, 11. April, an der Dortmunder Straße fest. Der 52-jährige Mann aus Hamm hatte gegen 20.40 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Lippe-Carrée mehrere Flaschen Alkohol gestohlen und wurde dabei von einer Mitarbeiterin erwischt. Der Ertappte ergriff zunächst die Flucht. Die 27-jährige Angestellte des Supermarkts nahm die Verfolgung auf und hielt den Flüchtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten stellen bei der Überprüfung des Alkoholdiebes fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (cg)

