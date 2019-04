Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Planenschlitzer schlagen auf Autobahnparkplatz zu

Hamm-Rhynern (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 11. April, auf Freitag, 12. April, im Zeitraum zwischen etwa 22 und 2 Uhr, haben derzeit unbekannte Täter aus einem, auf dem Parkplatz "Overberger Busch" abgestellten Lastkraftwagen, Ladung entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 25-jährige Fahrer bei Tatbegehung in seinem Führerhaus geschlafen und die Tat bei einem anschließenden Kontrollgang bemerkt. Aus dem polnischen Sattelauflieger wurde eine Palette Kaffee im Werte eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages entwendet. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hamm unter 916 - 0. (es)

