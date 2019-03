Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Unterbringungseinrichtung

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Zuwanderer auf dem Alten Uentroper Weg erlitt am Montagabend (25. März) ein 20-jähriger sowie ein 27-jähriger Bewohner leichte Verletzungen. Gegen 22.10 Uhr waren dort Meinungsverschiedenheiten zwischen etwa sieben Männern unterschiedlicher Herkunft in Handgreiflichkeiten umgeschlagen, in deren Verlauf die beiden Leidtragenden mit einem spitzen Gegenstand touchiert wurden. Einer der beiden Verletzten wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Um weiteren Unfrieden zu verhindern, erfolgte anschließend eine räumliche Trennung der Beteiligten.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell