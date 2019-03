Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer missachtet Platzverweis und leistet Widerstand

Hamm-Herringen (ots)

Ein 21-Jähriger griff am Montagabend auf der Herringer Heide Polizeibeamte an, die einen Platzverweis gegen den Randalierer durchsetzen wollten. Gegen 21.05 Uhr war die Polizei zu einem Kiosk gerufen worden, nachdem der in Hamm wohnende Unruhestifter dort erneut für Krawall gesorgt hatte. Da er sich weigerte, den polizeilichen Aufforderungen Folge zu leisten, sollte der Mann in das Polizeigewahrsam verbracht werden. Hiergegen sperrte sich der Krawallmacher und trat in Richtung der Beamten. Diese blieben unverletzt.(es)

