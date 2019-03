Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch

Hamm - Herringen (ots)

Am Montag, 25. März, zwischen 11 und 17 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friesenstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen über die Balkontür in die Wohnung ein. (fa)

