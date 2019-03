Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 25. März 2019 sucht die Polizei einen schwarzen Kleinwagen. Gegen 12 Uhr war ein 69-jähriger BMW- Fahrer auf der Dolberger Straße in Richtung Vogelstraße unterwegs. In einem Kurvenbereich, unweit der Schlossstraße kam ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzer Kleinwagen entgegen Der BMW-Fahrer musste ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell