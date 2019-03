Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecherin auf frischer Tat festgenommen

Hamm - Mitte (ots)

Auf frischer Tat festgenommen wurde eine 29-jährige Frau am Sonntag, 24. März, bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Südstraße. Die Frau hatte gegen 6.50 Uhr die Fensterscheibe eingeschlagen und war in die Geschäftsräume eingestiegen. (fa)

