Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeibeamte nach Körperverletzung bespuckt, beleidigt und bedroht

Hamm-Mitte (ots)

Ein offensichtlich stark alkoholisierter, 22-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen (24. März) Polizeibeamte während eines Einsatzes bespuckt, beleidigt und bedroht. Vorangegangen war eine körperliche Auseinandersetzung des in Hamm wohnenden Aggressors, welche gegen 00.10 Uhr gemeinsam mit einem 20-jährigen Beckumer zum Nachteil eines 23-Jährigen ausgefochten wurde. Hierbei wurde das in Werne wohnende Opfer auf dem Schleppweg mit Hantelstangen traktiert. Gegen eingesetzte Polizeibeamte, welche das unfaire Gefecht beenden wollten, leistete der Angreifer schließlich erheblichen Widerstand, so dass er gefesselt und in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden musste. Innerhalb eines begehbaren Kiosks, in welches sich das Geschehen zeitweise verlagert hatte, entstand bei der Rauferei Sachschaden. Das Opfer wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, aus dem es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. (es)

